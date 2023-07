WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zonnebeke

Curamant failliet verklaard, maar bewoners van leefbuurt Triamant moeten zich (nog) geen zorgen maken

Groep Curamant is failliet. De dochteronderneming van woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe staat in voor de zorg van de tachtig flats en twintig studio’s, maar de bewoners moeten zich (nog) geen zorgen maken. Voor alle duidelijkheid: Triamant is geen rusthuis. Sommige mensen verblijven er om te revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.