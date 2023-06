WEER. Vanochtend kans op helder weer in Zonnebeke

Shisha Lounge komt in pand van voormalig volkscafé Sportman

De verkoop van volkscafé Sportman in het begin van de Hoogweg in Wervik is nu officieel. ‘Te Laat’ staat het op de borden van immokantoor ERA in Geluwe. In de plaats van het café komt de Shisha Lounge, waar men onder meer een waterpijp zal kunnen roken. De nieuwe eigenaar is Sead Hagjija. Hij woont op de wijk Witte Poort in Geluwe en is afkomstig uit Kosovo. Café Sportman sloot in december.