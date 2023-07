WEER. Stralend zonnig weer in Zonnebeke vandaag

Afbraak van kleuter­school is al begonnen, klascontai­ners komen aan de overkant op parking van de tekenacade­mie

De afbraak van het bouwvallig gebouw achteraan in de kleuterschool van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik is reeds begonnen. Op de openbare parking van de tekenacademie in de Speiestraat komen er na de afbraak twee klascontainers. De parking bevindt zich aan de overkant van de school. “Tegen de start van het nieuw schooljaar begin september zal de tijd krap zijn maar we hopen dat het lukt”, zegt coördinerend directeur Christophe Verleene.