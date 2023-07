WEER. Stralend zonnig weer in Zonnebeke vandaag

Ter Waarde krijgt met Soeper­heroes een nieuwe soepbar: “Ook belegde boterham­men te verkrijgen”

Op 12 juli opent in Ter Waarde, op de plek waar ooit restaurant Dots was, de soepbar Soeperheroes. Ook belegde ‘stuutjes’ en desserts zijn er te krijgen. In het project spelen onder meer mensen die psychisch kwetsbaar zijn een hoofdrol.