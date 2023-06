WEER. In Zonnebeke bewolking vanochtend

Opnieuw overvol zomerpro­gram­ma in Menen met Boulevard Solar: “Stad moet een begrip worden wat waterpret betreft”

Komende zomer gaat in Menen voor de vierde keer het zomerprogramma Boulevard Solar door. Wat in 2020 begon als een corona-alternatief voor thuisblijvers, bleek een schot in de roos en wordt een blijver. Het programma staat bol van muziek, sport en cultuur. “We merken dat waterpret erg in trek is, dus zetten we daar dit jaar en de komende jaren extra op in.”