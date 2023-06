WEER. Helder weer in Zonnebeke vanochtend

Sint-Alfonsus­straat plaatse­lijk afgesloten

De Sint-Alfonsusstraat wordt van maandag 5 juni tot en met vrijdag 9 juni plaatselijk afgesloten ter hoogte van huisnummer 13. Er wordt tijdelijk een kraan op de rijbaan geplaatst. Parkeren is niet mogelijk in de werfzone. De Sint-Alfonsusstraat blijft wel langs beide kanten bereikbaar, behalve op dinsdag 6 juni omwille van de dinsdagmarkt. Op die dag is de straat niet bereikbaar via het Polenplein. Voor het verkeer wordt heel de week een omleiding uitgezet.