WEER. Een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Zonnebeke vanochtend

Joost (53) trekt wereld rond om exotische dieren te fotografe­ren: “Bang ben ik nog nooit geweest, behalve toen ik die zwarte mamba zag”

Hij ziet er niet tegenop om bij minus 25 graden Celsius in een tent te slapen of dagen lang rond te trekken om toch die ene ultieme foto te maken. Dokter Joost Veryser uit Ieper is een avonturier pur sang, die echter liever niet in de schijnwerpers staat. Toch mag hij best trots zijn op de vele mooie foto’s die hij ondertussen overal te wereld maakte. Zijn onderwerp: wilde dieren in de natuur. Lees hier het opmerkelijk verhaal van een man met een passie.