WEER. Bewolking in Zonnebeke vanochtend

Iedereen vrijdag­avond welkom op open iftar in Oosthove: “Zal dit de katholie­ken op Goede Vrijdag niet afschrik­ken om deel te nemen?”

Vrijdagavond is iedereen welkom op een open iftar in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik. De moslimgemeenschap van de vzw Amal Al Madina nodigt iedereen uit. Deelnemen is gratis. De moslims beleven momenteel de ramadan. Na zonsondergang volgt een gebed en een avondmaal, de iftar. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) vindt het opmerkelijk dat het evenement doorgaat op Goede Vrijdag voor de katholieken…