WEER. Bewolking in Zonnebeke vanochtend

NET OPEN. Bruno (48) en Nathalie (45) openen Sinatra Bar op Grote Markt

De Grote Markt in Menen is vanaf dit weekend een gloednieuwe horecazaak rijker. Ervaren cafébazen Bruno Ghyselinck (48) en zijn echtgenote Nathalie Dewitte (45) beginnen met de Sinatra Bar aan een nieuwe uitdaging. “De naam van het café hebben we gevonden in Marbella”, lacht Bruno.