Wandel door het Polygoonbos tijdens Pasar Zomert

Het Polygoonbos is een restant van een groot woud. Het is na het Zoniënwoud het oudste domeinbos van België. In de 19de eeuw werd het al gebruikt door militairen en werden er een schietstand en paardenrenbaan aangelegd. Tijdens het eerste oorlogsjaar liep het front hier vast. De Duitsers bouwden hier bunkers en schuilplaatsen. Tijdens deze boswandeling loop je door begraafplaatsen en kom je heel wat relicten tegen van WO I. We starten aan de gedenkplaats ‘Brothers in Arms’ ter ere van ter plaatse gevonden Australische soldaten. Schrijf je op voorhand in via www.pasar.be.