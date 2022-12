Vuurwerk toegestaan op oudejaar in Zonnebeke

Rekkem Ma­ria-Loui­sa wordt 102 en is oudste inwoner van Menen

In het woonzorgcentrum Manoir Fleuri in Rekkem vierde Maria-Louisa Holvoet woensdag haar verjaardag, ze is maar liefst 102 geworden. Hiermee is ze ook meteen de oudste inwoner van Menen. “Zo’n 22 jaar geleden lag ze enkele dagen in coma en vreesden we het ergste, maar ze sloeg er zich wonderwel doorheen”, vertellen haar zonen Frans (72) en Luc (69).

