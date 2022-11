Vreugd na Arbeid speelt zes keer tragikomedie

Zeebrugge / Oostende / Rekkem / Izegem N-VA: “Provincie evolueert naar slechts twee spoorover­slag­pun­ten”

Op dit ogenblik zijn er in West-Vlaanderen nog vijftien specifieke spooraansluitingen naar bedrijven of bedrijventerreinen. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) verneemt dat er een strategische keuze in de maak is om naar slechts twee spooroverslagpunten in de provincie te evolueren.

17 november