Vrachtwagen botst tegen middenberm en komt in graskant naast A19 terecht

Kruispunt Oostnieuw­kerk­se­steen­weg afgesloten tot eind april

De nutswerken in de Diksmuidsesteenweg lopen enkele weken uit door het slechte weer in maart en enkele onverwachts complexe leidingen in de ondergrond. Het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg zal dan ook iets langer dan voorzien afgesloten blijven. De huidige omleidingen blijven dan ook gelden tot eind april. Fietsers moeten dus nog even blokje om via de Kanunnik Duboisstraat en het Jezuïetengoed. Met de auto kan je in beide richtingen rijden tussen de Rijksweg en het kruispunt. In de Weststraat is er plaatselijk verkeer toegelaten. Komende van de Rijksweg rijd je best via de Hoogleedsesteenweg of Groenestraat naar het centrum van de stad. De nutswerken zetten alles op alles om de vertraging opnieuw in te halen.