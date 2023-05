Vierdeklassers controleren nestkastjes op het kasteeldomein: “Door het koude voorjaar werden de nestjes iets later dan normaal gemaakt”

Ghislain (76) en Anita (82) sluiten keuken van restaurant Athletico: “We schakelen uit noodzaak over op een frituur”

Na 41 jaar hebben Ghislain Everaert (76) en Anita Lybeer (82) besloten om de keuken van hun alom bekende restaurant Athletico op de Waalvest in Menen te sluiten. Het doek valt nog niet volledig over de zaak, want klanten kunnen er wel nog frietjes bestellen. “We vinden geen personeel meer en we willen niet inboeten aan kwaliteit”, vertellen Anita en Ghislain.