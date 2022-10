Twee gewonden bij klap aan landelijk kruispunt in Zonnebeke

Kortrijk OP KOTENJACHT IN KORTRIJK. Wat krijg je voor welke huurprijs? Is een studenten­ka­mer kopen rendabel? “In 2 jaar liefst 1.000 extra koten vergund”

De grootste studentenstad van West-Vlaanderen – de kaap van 15.000 studenten per academiejaar wordt er tegenwoordig vlot gehaald – werkt volop een tekort aan koten weg. Promotoren pompen er ruim 200 miljoen euro in 1.600 nieuwe studentenkamers. Maar hoeveel kost het om in Kortrijk op kot te gaan, van eenvoudig bemeubeld tot een trendy stek met panoramisch dakterras? En is het een goed idee om zélf een kot te verhuren? We zochten het met enkele experts voor u uit.

