Twee buurgemeenten hebben elk een gloednieuw skatepark, kostprijs telkens 100.000 euro

NET OPEN. Met GAST heeft hoppestad er een nieuw biercafé bij: “Onze naam staat voor gastvrij­heid”

Na stevige verbouwingswerken opende in Poperinge onlangs het koppel Ines en Kim het nieuwe café GAST. “Het product bier boeit ons en het is dan ook logische dat we wel wat soorten aanbieden. De liefhebbers moeten zeker onze geuzekaart eens bestuderen.”