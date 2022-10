Tractor lekt olie, brandweer komt de straat reinigen

Een landbouwer die wat verderop woont, had tijdens het rijden gemerkt dat er plots een lek was aan zijn tractor. Aanleiding was een technisch defect. De man zette zich aan de kant maar intussen was over een afstand van zowat honderd meter nogal wat olie op de landelijke weg terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse om de straat weer proper te maken en zo ongevallen te vermijden. De Schipstraat was een klein uurtje afgesloten voor het doorgaand verkeer.