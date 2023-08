Tiende (en laatste) muziekquiz op Zonnebekekermis

DRIE IS TE VEEL. Een ‘brave papa’, tot zijn dubbelle­ven hem komt opzoeken: “Maar ik beloof plechtig dat ik zoiets geen tweede keer zal doen”

“Een dood dier, misschien?”, vraagt een man zich af op oudejaarsavond 2016. De schemering is reeds ingevallen en hij weet niet goed wat hij nu precies gezien heeft, daar in die greppel langs een straatje naast de A19 in Geluwe (Wervik). Omdat het tafereel door zijn hoofd blijft spoken, stapt hij ’s anderendaags toch naar de politie. Een stap die twee jaar later leidt naar ‘Little John’, een jonge papa die meer dan enkel zaken deed wanneer hij voor het werk moest reizen.