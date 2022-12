Studenten kunnen opnieuw blokken in Sint-Margaretakerk

Menen/Passendale Noord-Fran­se drugsdea­ler verkocht vanuit tentje in Menen

Drugs de Frans-Belgische grens over smokkelen en aan de man brengen? Meer dan een tentje had een 21-jarige jongeman uit Noord-Frankrijk niet nodig. Tot hij tegen de lamp liep en in de gevangenis belandde. “Het was nochtans de eerste keer”, hield hij vol.

7 december