Open Monumenten­dag in het zuiden van West-Vlaanderen: ontdek 7 niet te missen beziens­waar­dig­he­den

Op zondag 10 september vindt de 35ste editie van Open Monumentendag plaats. Dit jaar draait het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen rond immaterieel erfgoed, met als thema ‘hart en ziel’. Je kan kiezen uit meer dan 1000 activiteiten. Nog geen idee wat je wil bezoeken? Wij lijsten zeven aanraders op in het zuiden van West-Vlaanderen: van een rondleiding in Kasteel en park ‘t Hooghe in Kortrijk tot een bezoek aan het Erfgoeddepot in Ieper.