Gezin van Pieter (39) en Mendy (35) eindelijk terug thuis na horrorva­kan­tie op Sloveense camping: “We hebben doodsang­sten uitgestaan”

Wat voor het gezin van Pieter en Mendy uit Rekkem een droomvakantie moest worden in de Sloveense natuur, is uitgedraaid op een nachtmerrie. De camping liep volledig onder water, waardoor het gezin met twee kinderen zich midden in de nacht een weg door de modder moest banen. “De Slovenen waren hartverwarmend, maar waar bleef de hulp vanuit België?”, vragen ze zich af. De schade is enorm, dat is ook te zien op de videobeelden die ze naar onze redactie stuurden.