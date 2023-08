Anna (101) is het oudste bloemen­meis­je van het land: “De verliezer kreeg destijds van mij een boeket brandne­tels”

“Of ik de winnaars vroeger ook allemaal kuste? Zot. Weet je hoe vuil die mannen waren? Ze smeerden zich toen nog in met vet en slaolie.” 101 jaar wordt Anna Grymonprez volgende week, maar de gewezen cafébazin staat straks als bloemenmeisje op het podium van de Tuimelaere Classic in het West-Vlaamse Moorslede. Een traditie die al begon in de jonge jaren van de West-Vlaamse, toen wielrennen ook een rol speelde bij het vinden van de liefde van haar leven.