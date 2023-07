Stevige buien met een enkele keer onweer in Zonnebeke vandaag

Help jij dementie bespreek­baar maken? “Plaats een gedicht op jouw raam”

Naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag op 21 september wil de werkgroep Dementievriendelijk Poperinge de ziekte die maand letterlijk extra in de kijker zetten. “Op verschillende locaties brengen we gedichten aan over dementie in het straatbeeld”, klinkt het. Wil jij graag zo’n gedicht op je raam? Stel je voor 1 september kandidaat.