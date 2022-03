Schoolomgevingen krijgen fietsstraten, overtreders riskeren een verkeersboete van 67,06 euro.

Ardooie/Westrozebeke/Passendale Ontevreden boeren krijgen dit jaar meer centen van alle diepvries­groen­te­be­drij­ven

Er is een akkoord tussen de telersverenigingen en de diepvriesgroentebedrijven in onze regio over de jaarprijzen die de groenteboeren straks krijgen. Die liggen voor een aantal teelten hoger dan eerst was voorgesteld. “Een goeie zaak maar de financiële druk blijft zwaar”, zegt Danny Metsu van het ABS.

14 februari