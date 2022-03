Schoolomgevingen in Zonnebeke krijgen fietsstraten

Westhoek ‘De Grote Goesting’ brengt topchef Kobe Desra­maults even terug naar de regio: “De Westhoek is genieten als god net naast Frankrijk”

Onder de noemer ‘De Grote Goesting’ organiseert Toerisme Westhoek en het provinciebedrijf Westtoer dit jaar activiteiten om heel wat lekkers uit de regio in de kijker te plaatsen. Op het programma staan een reeks belevingen in en om wijndomeinen, brouwerijen en diners op unieke locaties. “De Westhoek is een authentieke bestemming voor een korte vakantie.”

22 februari