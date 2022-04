Rukwind maakt abrupt einde aan allereerste rit met gloednieuwe caravan

Westhoek IN BEELD. Voorspelde winterprik zorgt voor feeëriek dun sneeuwlaag­je in de Westhoek

Door de voorspelde winterprik is de Westhoek vrijdagochtend onder een dun wit laagje ontwaakt. De sneeuw bleef niet op de wegen liggen, maar wel op auto’s, daken, planten, struiken, monumenten, bomen en in tuinen. Onze fotograaf Henk Deleu geeft je een impressie van hoe mooi het in een witte Westhoek kan zijn. Geniet even mee.

1 april