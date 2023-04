REPORTAGE. Welkom op het ‘slimste’ wijndomein van het land: “Duizenden vuurpotten zetten tegen de vrieskou? Dan is één klik op de tablet makkelijker”



Of wijn maken anno 2023 intensieve handenarbeid is? Niet zo voor Dirk Syx (58) van Den Nachtegael in het West-Vlaamse Zonnebeke. “Met mijn Sinnebec-wijn wil ik graag internationaal gaan." De voornaamste troef hiervoor: zijn ‘slimme wijndomein’, waarbij automatisatie het sleutelwoord is. Dirk leidt ons rond op de hypermoderne wijngaard en in de ‘ark’ waar honderden flessen liggen. We hielden alles nauwgezet in het oog... net zoals 50 camera’s dat er doen.