Reizende tentoonstelling #StolenMemory in zeecontainers nog tot zondag

Beselare De laatste officiële foto van burgemees­ter Dirk Sioen tijdens minivoet­bal­tor­nooi in de sporthal

Na acht jaar is Dirk Sioen (#Team8980) niet langer burgemeester van Zonnebeke en is partijgenoot Ingrid Vandepitte met ingang van het nieuwe jaar zijn opvolger. In de cafetaria van sporthal De Heksenketel in Beselare was Dirk Sioen toe aan zijn laatste acte de présence als burgemeester.

1 januari