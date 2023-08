“Ze moeten hier niet met tanks beginnen rondrijden”: 180 omwonenden dienen bezwaar­schrift in tegen Iepers oorlogsmu­se­um

In Ieper dienden een kleine 180 buurtbewoners een bezwaarschrift in tegen de aanvraag voor een vergunning voor het tanksmuseum in de legerkazerne. De omwoners zien het hoegenaamd niet zitten dat vooral hun zondagsrust wordt verstoord door rondrijdende rups- en andere militaire voertuigen. “We hebben al heel wat positieve reacties gehad op ons project en we staan zeker open voor overleg”, reageert museumdirecteur Franky Bostyn.