Rommel­markt heeft impact op verkeer

Op zondag 20 augustus kunnen de vroege vogels vanaf 5 uur op koopjesjacht tijdens de rommelmarkt in Oostnieuwkerke. De kramen worden opgesteld in de de Roeselarestraat, vanaf de Ondankstraat/Vyvestraat tot de Paalweg. Dit heeft een impact op het verkeer. In die zone is er eenparkeerverbod van 4 uur tot 20 uur, het stuk van de Roeselarestraat wordt voor alle verkeer afgesloten van 5 tot 20 uur. De bussen van De Lijn volgen een aangepaste route en het verkeer worden omgeleid. Automobilisten komende van Roeselare moeten via de Vyvestraat, wie vanuit de Meulebroekenlaan komt moet omrijden via de Ondankstraat, de Gemeenhofstraat en de Polderinstraat.