Protest tegen aanvraag windmolen van maar liefst 200 meter hoog, actiecomité Frontwind Frezenberg informeert woensdag inwoners

ZONNEBEKEDe firma Elicio uit Oostende wil in de Frezenbergstraat in Zonnebeke een windmolen van maar liefst 200 meter hoog bouwen. De locatie bevindt zich op de grens met Ieper. Zoals te verwachten is er protest tegen de plannen. Komende woensdag om 20 uur is er in ’t Zonnerad in Zonnebeke een infovergadering.