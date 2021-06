Politie vat inbreker na klopjacht, ook twee schoten gelost maar geen gewonden

Het moet rond 8.30 uur geweest zijn dat de politie vanuit de Menenstraat in Geluveld, vlakbij de Kia-concessie Delva, een melding kreeg van ongeruste buurtbewoners. Die hadden glasgerinkel gehoord, afkomstig van een alleenstaande woning. In de buurt was ook al een verdachte man gezien. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtte de man met zijn BMW in de richting van de A19. Met twee geweerschoten probeerden de agenten hem op andere gedachten te brengen maar dat haalde niks uit. De inbreker kon enkele kilometer verder aan een rotonde worden klemgereden. De verdachte werd in de boeien geslagen. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht. De BMW waarmee hij reed, was eerder zaterdagmorgen gestolen. Mogelijk komt hij ook in aanmerking voor andere inbraken. Tijdens het sporenonderzoek was de Menenstraat plaatselijk enkele uren afgesloten voor alle verkeer.