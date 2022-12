Ouder echtpaar riskeert fikse boete voor illegaal verbranden van afval: “PMD-zakken kennen ze niet”

Op 16 oktober vorig jaar kwam er een melding binnen bij de politie van afvalverbranding bij een boerderij in Zonnebeke door buurtbewoners. Ze klaagden over rook- en geurhinder. Toen de politie enkele dagen later ging controleren was de kachel in de tuin opnieuw aan het branden. “Volgens de bewoners ging het enkel om papier en karton”, zegt het Openbaar Ministerie. “Maar toen de kachel werd geopend bleek er ook vlees, plastic, een spons, stenen, ijzer en aluminiumfolie in te liggen. Het echtpaar gaf te kennen dat ze dit al 18 jaar doen. Van PMD-zakken hadden ze nog niet gehoord.” Een tijdje later kwam opnieuw een melding binnen van het verbranden van afval bij hen. “Deze keer diende het zogezegd als sfeerverwarmer, maar er was niemand bij de kachel en het regende die dag. Ze gaven mee dat ze niet zouden stoppen met hun afval te verbranden.” Volgens hun advocaat zag het echtpaar de ernst er niet van in. “Ze zijn zeventig jaar en hebben heel hun leven hard gewerkt in de agrarische sector. Ze wonen op den buiten en het is moeilijk om hen uit te leggen dat wat vroeger kon, niet niet meer mag. Ze hebben ondertussen wel PMD-zakken aangeschaft en gebruiken die.” Man en vrouw riskeren elk een boete van 8.000 euro. De rechter velt een vonnis op 23 januari.