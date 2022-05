Omwonenden protesteren tegen halfopen sporthal naast voetbalterrein: “De burgemeester had ons daar een parking beloofd”

“Het ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Passendale laat trouwens niet toe om in die zone een halfopen sporthal te bouwen. De zone naast het voetbalveld is voorzien voor parking.” De accommodatie zal vooraan dicht zijn en dus zullen enkele inwoners uit de Sterrestraat zullen moeten kijken op een muur. De halfopen sporthal komt tot op twintig meter van de dichtste woningen. “We willen dat niet”, zegt Annelies Soetaert. “Een open sporthal zal sowieso geluidsoverlast veroorzaken. Het zal niet zijn om die sporthal nu en dan eens te gebruiken. Integendeel, er zal daarvan ook gebruik gemaakt worden tijdens het weekend en zelfs op feestdagen. Op een bepaalde maandag zijn de burgemeester en eerste schepen Ingrid Vandepitte komen aanbellen over die plannen. Niet iedereen was thuis, want hun komst hadden ze vooraf niet aangekondigd. De intentie hebben we trouwens moeten lezen op HLN toen het een jaar geleden werd besproken op de gemeenteraad in Zonnebeke.”

Bevraging

“Oorspronkelijk was voorzien dat er extra parking zou komen”, geeft burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) toe. “Onder de inwoners deden we in 2016 een bevraging en daaruit bleek dat er in Passendale nood is aan een sporthal. Sporthal De Heksenketel in Beselare is overbezet. We willen een evenwicht in elke deelgemeente. Er ligt daar grond naast het terrein van FC Passendale, vandaar dat we die opportuniteit willen aangrijpen.”