Nieuwe hondenschool Honden in Nesten wil elke hond een kans geven: “De nadruk ligt op een goede band met je hond”

ZONNEBEKEKomende zondag start de nieuwe hondenschool Honden in Nesten in het Vijverbos in Beselare met een reeks van tien kleinschalige groepslessen voor puppy’s, pubers en volwassen honden. “De nadruk ligt bij mij echt op de band met je hond. Je hond luistert naar jou en jij luistert naar je hond”, vertelt hondengedragstherapeut Annelies Nollet (29).

Het concept is een beetje anders dan dat van een traditionele hondenschool. “Ik werk vooral met honden die angstig, agressief of overactief zijn”, zegt Annelies. “Ik specialiseer me in honden met een trauma die uit het buitenland, een dierenasiel of de broodfok komen. Dat doe ik steeds bij de mensen thuis, één-op-één en op langere termijn. Zo’n dieren kunnen immers vaak de drukte van een traditionele hondenschool niet aan. Toch kreeg ik van mijn klanten steeds vaker de vraag of er geen alternatief bestond. Dat bleek niet het geval te zijn en dus besloot ik zelf iets op te starten.”

‘Ik houd het heel bewust kleinschalig”, klinkt het. “Er staan nooit meer dan drie honden tegelijk samen op een plein en iedereen kan steeds de nodige afstand van elkaar houden. In de lessen gaan we aan de slag met de basis van gehoorzaamheid zoals zit, lig en komen. Maar ik zorg ook voor wat variatie met een speurles, een les watergewenning en een les rustig wandelen aan de leiband. Ik werk uitsluitend op een positieve, diervriendelijke manier. Straffen en roepen is hier dus niet aan de orde. Na de les voorzie ik steeds een kwartiertje voor wie met vragen zit.”

Volledig scherm Annelies Nollet met haar hond Kibo © RV Bianca Lootens

De groepslessen zijn volgens Annelies bedoeld voor iedereen met een hond die de band met zijn of haar dier door middel van een leuke activiteit wil versterken. “Enige uitzondering zijn honden die zo angstig en getraumatiseerd zijn dat ze ook zo’n klein groepje (nog) niet aankunnen”, vertelt Nollet. “Bij die mensen ga ik met plezier langs voor een één-op-één traject.”

De lessen werken niet toe naar bijvoorbeeld wedstrijden of diploma’s. “Het moet vooral leuk blijven voor hond en verzorger”, legt Annelies uit. “Als je hond vertrouwen heeft in jou, zal hij je immers ook veel sneller gehoorzamen. Het ras, de leeftijd of de hoeveelheid ervaring van je hond met andere trainingen, maakt niets uit. Elke hond is hier welkom met of zonder bagage. Ik heb dan ook heel erg mijn best gedaan om een omgeving te creëren waarin elk dier zich op zijn gemak voelt. De lessen vinden plaats in een bos, waar amper afleiding is.”

“Ik verzoek iedereen ook vriendelijk om alleen naar de les te komen, zonder toeschouwers. En ook een drankje achteraf zit er niet in. Dat klinkt misschien saai maar het opent zo veel deuren voor mensen die geen ‘modelhond’ hebben. Ik hoop een omgeving te creëren waar iedereen elkaar kan steunen, zonder een oordeel te vellen en waar het welzijn van de hond centraal staat.”

Volledig scherm Annelies Nollet start komende zondag met de groepslessen gehoorzaamheid © RV foto Bianca Lootens

Annelies weet immers als geen ander hoe belangrijk dat is. “Ook mijn eigen hond Kibo komt uit het buitenland en kwam hier vijf jaar geleden aan met een immens trauma”, blikt ze terug. “Ik trok met haar naar de traditionele hondenschool. Voor een stabiele hond kan dat een hele fijne plek zijn, maar Kibo durfde er uit angst haast niet te bewegen. De trainers moedigden me aan om strenger voor haar te zijn, maar dat had steeds het omgekeerde effect. Ik voel me daar nog altijd een beetje schuldig over en hoop nu andere mensen een dergelijke ervaring te besparen.”

Op zondag 12 juni start Honden in Nesten een eerste reeks van tien lessen gehoorzaamheid, telkens op zondagvoormiddag in het Vijverbos 100 in Beselare. Van 9 uur tot 9.45 uur zijn de puppy’s (3 tot 10 maanden) aan de beurt. Van 10.15 uur tot 11.15 uur de pubers (10 tot 24 maanden) en van 11.30 uur tot 12.30 uur de volwassen honden (vanaf 2 jaar). Voor de pubers is alles volzet.

Inschrijven kan via www.hondeninnesten.be/hondenschool.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.