Nieuwe auto brandweerpost Zonnebeke vervangt 24 jaar oude bestelwagen: “Nu nog extra vrijwilligers vinden en we zijn helemaal content”

“Hij heeft beloofd dat hij na de Amstel pinten komt tappen in Wervik”: houdt Rondewin­naar Pogacar woord en trekt hij naar Pogiboys?

Ze waren met 33 vandaag in de Ronde, The Pogiboys, de supportersclub uit Wervik van kersvers Rondewinnaar Tadej Pogacar. De hoop is groot dat de tweevoudige Tourwinnaar straks naar Wervik afzakt. “Na de E3 vorige week in Harelbeke heb ik zijn begeleider al even gesproken en hij vond het meteen een goed idee om -als Tadej wint in Oudenaarde- naar Wervik af te zakken”, zegt voorzitter Jeroen Mahieu. Dat zou binnen een paar weken, na de Amstel, gepland worden.