Negen wielertoeristen fietsen in tien dagen naar Monte Carlo waar burgemeester Léonie Keingiaert de Gheluvelt bij haar moeder verbleef

GELUVELDNegen leden van De Vrije Wielertoeristen Geluveld vertrokken woensdagmorgen op Geluveldplaats richting Monte Carlo. In tien dagen goed voor een trip van maar liefst 1.275 kilometer. Het evenement kadert in het herdenkingsjaar Léonie Keingiaert de Gheluvelt.

Léonie Keingiaert werd in 1921 de eerste vrouwelijke burgemeester van ons lan,d. Ze verbleef regelmatig bij haar moeder in Monte Carlo, een wijk in Monaco. Vandaar het idee om te fietsen van Geluveld naar de mini staat in Zuid-Frankrijk. De moeder van Léonie, Aline, kocht er in 1921 het herenhuis Villa Henri. Het was onderverdeeld in chique huurappartementen en bijzonder groot. Het gebouw stond op een terrein van ongeveer 290 vierkante meter op een boogscheut van het beroemde Casino. In het ministaatje was dit wel een behoorlijke oppervlakte. Op vandaag staat er een flatgebouw met 14 verdiepingen.

De fietsers zijn de tweeling Jens en Brent Wolters (21), Jeroen Vandeweghe (34), Thijs D’Alleine (34), Frederik Vandoorne (45), Christa Vander Meiren (57), Christine Dochy (59), Johny Vandezande (61), Marnick Vandevoorde (61) en Patrick Lannoy (63). Ze wonen allemaal in Groot-Zonnebeke. Jeroen Vandeweghe sluit zaterdag aan. Er zijn in twee auto’s vier begeleiders: Koen Wolters; Martine Vandermeersch, Ronny Lelong en Kris Lauwers.

De leerlingen van het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Regenboog , met links voorzitter Thijs D'Alleine, Christine Dochy en Marnick Vandevoorde, de oma en opa van leerling Henri Vandevoorde

“We kiezen voor deze periode om diverse redenen”, zegt voorzitter Thijs D’Alleine van De Vrije Wielertoeristen Geluveld. “Met Pinksteren is er nu een verlengd weekend en maakt dat een verschil uit voor wie verlof moet nemen. Er rijden ook enkele gepensioneerden mee. Het weer is ook een reden. We doen 17.500 hoogtemeters met in de Alpen enkele stevige kleppers als de col de la Bonette, col du Vars en l’Alpe d’Huez. In de zomer zou het hiervoor veel warmer zijn.”

De leerlingen van het tweede leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Regenboog kwamen ook de deelnemers uitwuiven. De oma en opa van Henri Vandevoorde fietsen immers mee. “In de klas hadden we het vaak over Léonie Keingiaert”, zegt juf Marleen. “Ik voelde echt interesse bij de kinderen. Ze vertelden dat dan thuis aan hun ouders. Het gaat ook om ons erfgoed.”

Christine Vander Meiren fietst mee. “Samen met Marnik Vandevoorde ben ik de enige geboren in Geluveld”, lacht ze. “Sedert 2010 ben ik lid van De Vrije Wielertoeristen Geluveld. In januari vorig jaar zijn we begonnen met de trainingen voor de lange trip. In april kwam dan het nieuws dat het werd uitgesteld maar tijdens de zomer bleef ik het trainingsritme aanhouden.”

Schepen van Sport Jan Vandoolaeghe en burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) kwamen ook het sportief gezelschap uitwuiven. “Na de uitverkochte theaterwandelingen onlangs is dat nu de apotheose”, liet de burgemeester horen. “Het zit allemaal goed in elkaar. Probeer elkaar te steunen en let vooral goed op tijdens de afdalingen.”

de negen wielertoeristen aan het ksteel waar Léonie destijds woonde

Van Geluveldplaats ging het via Zandvoorde richting Noord-Frankrijk. De fietsreis gaat via de champagnestreek naar de Alpen. “We komen op vrijdag 10 juni aan in Monaco”, zegt Thijs D’Alleine. “De villa staat in de Impasse de la Fontaine 6 te Monte Carlo. Er komen ook nog zeven citytrippers achter die ons vanaf daar ook zullen vervoegen. We hebben geprobeerd daar een ontvangst te hebben, maar dat is niet gelukt. Maar we zullen daar een mooie groepsfoto nemen. De gebreide tricoloresjerp van de woonzorgcentra en Femma hebben we ook mee.”

Een deel van de wielertoeristen keren terug met het vliegtuig, de anderen in een camionette.

