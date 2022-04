Negatief advies over aanvraag windmolen van maar liefst 200 meter hoog

Westhoek Erfgoeddag toont schoolver­le­den van de Westhoek: “Waar vroeger leerlingen op de banken zaten, is er nu een ontmoe­tings­cen­trum, vereni­gings­lo­kaal of handels­pand”

Onder de noemer ‘Erfgoeddag maakt school’ wordt op Erfgoeddag het erfgoed van het schoolleven in de kijker geplaatst. In onze CO7-regio staat heel wat op het programma. Hieronder lichten we er enkel activiteiten uit, maar het loont zeker de moeite om een blik te werpen op het volledig programma. Pas op: voor een aantal activiteiten is inschrijven verplicht.

6 april