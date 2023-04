Na Parijs-Roubaix naar ’t Spoor Zingt

RESTOTIP. Habesha, het eerste Ethiopisch restaurant in West-Vlaanderen: “Eten met de vingers”

Sinds kort vind je in de Doorniksewijk in Kortrijk het Ethiopische restaurant Habesha. Zoon Alazar en mama Zelekash serveren er traditionele Ethiopische gerechten. Wij trokken naar dit eerste Ethiopische eethuis in West-Vlaanderen, om er ons te laten onderdompelen in de Afrikaanse keuken. Ethiopiërs eten normaal met hun handen, dus ik hoop dat we straks niemand beledigen als ik om een mes en vork vraag…