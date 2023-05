Na meer dan honderd jaar valt het doek over slagerij ‘Puutjes’ in Passendale

Daags voor Moederdag valt het doek over slagerij Sylvie in de drukke Passendalestraat. Sylvie Clinckemaillie (49) kon rekenen op de hulp van haar broer Stefan en haar ouders. “Ik ben toe aan een ideale leeftijd om aan een nieuw verhaal in mijn te leven te beginnen”, zegt Sylvie. Vanaf september gaat ze aan de slag in de supermarkt Okay in de Statiestraat. Een verhaal over een slagerij die meer dan honderd jaar bestond.