N-VA wil een radicale ommekeer in het doorgaand zwaar verkeer: “We geven de dorpen terug aan de burger en de fietsers in de straten”

Het aantal vierkante meter ingezaaid als hooi- en bloemenweides op heel veel plaatsen in Wervik is fors uitgebreid. Van vorig jaar 34.000 naar nu 58.298 vierkante meter. Of een verhoging met iets meer dan zeventig procent. “Bij het inzaaien van bloemenweides proberen we effectief te komen tot een mengsel van prachtige bloemen die zolang mogelijk bloeien”, aldus schepen Bercy Slegers (CD&V).