Moeder met twee kinderen zo goed als ongedeerd na knal op botsabsorbeerder langs A19

De vrouw knalde frontaal achteraan op de botsabsorbeerder van de firma DS Depannage uit Eke (Nazareth). Die deed zijn werk en zorgde er voor dat de klap grotendeels opgevangen werd. “Na de botsing liep ik het ongeval tegemoet”, vertelt één van de arbeiders die wat verderop putjes op de rechterrijstrook aan het vullen was. “Ik keek in de wagen, zag dat de airbag was uitgeklapt maar zag niemand achter het stuur zitten. Bleek dat de vrouw al zo goed als ongedeerd was uitgestapt. Toen ik op de achterbank een baby zag, sloeg de schrik me om het hart. Gelukkig bleven ook de twee kinderen in de wagen ongedeerd.” Preventief werden moeder en kinderen voor een medische controle wel naar het ziekenhuis afgevoerd.