Memorial Cyriel Van Hauwaert in cortenstaal: “Een blijvende herdenking in het dorp waar hij als landbouwerzoon op de Bloemhoek opgroeide”

Schijnhuwe­lijk breekt man zuur op: voor rechter na slagen aan ‘echtgenote’

De in Syrië geboren S.A. zal in de toekomst wellicht twee keer nadenken voor hij in het huwelijksbootje stapt. De man trouwde met een vrouw uit Marokko, die op zoek was naar verblijfspapieren. Het kwam tot enkele schermutselingen tussen de twee, waarbij er klappen vielen. Toen de vrouw wou vluchten, viel ze van de eerste verdieping naar beneden en brak haar voet.