Markant serveert minderbedeelden, Oekraïners en vrijwilligers van ‘t Zunnetje een kerstmaal

ZonnebekeIn GC ’t Zonnerad serveert Markant Zonnebeke minderbedeelden, Oekraïners en vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Zunnetje zaterdagmiddag een kerstmaal. Van een mooi en warm initiatief gesproken. Vrijdag begonnen de voorbereidingen. Vandaag, vrijdag, wordt in de keuken van ‘t Zonnerad heel de dag gekookt. De acht dames in het bestuur kunnen rekenen op een twintigtal medewerkers met een groot hart.

“Warm Markant is de doelstelling van Markant nationaal en we willen dat eens in de praktijk brengen”, zegt Evelien Vanwalleghem. “In september begon ons nieuw werkjaar en groeide dat idee vanuit ons bestuur. We namen contact op met Welzijnsschakel ’t Zunnetje dat verhuisde van Beselare naar de Berten Pilstraat, aan de overkant van de toegang naar het kasteeldomein. We bezorgden hen de uitnodigingen en ’t Zunnetje heeft ze verstuurd. Ook hun vrijwilligers zijn welkom want ze zetten zich dagelijks in voor ons doelpubliek.”

Op het menu staat aperitief met een tapasplank, haringfilet met appel, terrine van gerookte zalm, butternutsoep met kokos, parelhoenfilet Fine Champagne met verse kroketjes en winterse groenten, en een dessertbuffet met koffie. “Het is hartverwarmend wat we allemaal gratis of aan inkoopprijs kregen van lokale handelaars uit Zonnebeke en de deelgemeenten”, zegt voorzitter Kathy Vermeulen. “Het is echt wel mooi hoeveel we aangeboden kregen. Iedereen krijgt dankzij sponsors ook een goodiebag naar huis mee.”

Markant Zonnebeke kookt in de keuken van 't Zonnebeke, uiterst rechts kokkin Anne Denys

Anne Denys richtte in het kasteeldomein Koklikoo op. Ze is lid van Markant en komt koken. “Er komen heel veel van onze leden helpen”, zegt Evelien. “Ook verschillende niet-leden. We doen het met een zeer brede groep. Er zijn ook mensen die onze gasten thuis gaan ophalen en terugbrengen.”

Katrien Herman houdt het allemaal keurig bij. “In totaal zijn er 55 volwassenen en 22 kinderen en jongeren ingeschreven”, zegt ze. “Daartoe behoren 28 volwassenen die zijn gevlucht uit Oekraïne en 13 kinderen. Tot die groep behoren bijna geen mannen want ze zijn aan het vechten voor hun land. Er komen ook Oekraïners uit het naburige Langemark. Eén gezin dat via via op de hoogte was van ons initiatief.”

Opmerkelijk: basketter Volodymyr Shevchuk (21) van SKT Ieper uit Top Division One bood zich aan om te komen tolken tussen zijn landgenoten. Hij verliet Oekraïne en verblijft sedert begin dit seizoen in Ieper. “Dat wordt alvast een groot pluspunt want de Oekraïners spreken buiten hun eigen taal en Russisch niets anders”, vertelt Evelien

Markant Zonnebeke verkocht eerder 375 Warm Markant-pakketjes met tapenades, kruidenazijn, advocaat, kaarsjes en handgemaakte keramiekpotjes. Ze werden met veel liefde en geduld gemaakt door mensen met een beperking van De Regenboog uit Zwevegem.

“We hadden er honderd verwacht en uiteindelijk zijn het er dus veel meer geworden”, zegt voorzitter Kathy Vermeulen. “Een aantal gulle weldoeners betaalde meer voor zo’n pakket en hebben we een mooi bedrag kunnen ophalen. Zaterdag overhandigen we de cheque aan Welzijnsschakel ’t Zunnetje.”

