Man vergist zich van pedaal en knalt in gevel van 80-jarige overbuurvrouw in Beselare: “Hard geschrokken van lawaai tijdens het strijken”

Rond 9.15 uur wou Gilbert N. zijn witte Kia Sportage uit de garage van zijn woning in de Vuilwaastenstraat in Beselare rijden. Op het moment dat hij op de rem moest duwen, trapte hij evenwel het gaspedaal van zijn wagen met automatische versnellingsbak in. In één klap vloog het voertuig tussen twee geparkeerde wagens in de gevel van de woning van overbuurvrouw Annie Vandenbroele (80). “Ik was in de garage naast de woonkamer aan het strijken”, vertelt ze aangedaan. “Ik hoorde plots heel wat lawaai en schrok. Ik was zo van mijn melk dat ik het stopcontact van mijn radio uittrok in plaats van het stopcontact van het strijkijzer. Ik liep via de keuken naar de woonkamer en zag meteen wat er gebeurd was.”