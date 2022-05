Langemarkstraat volledig afgesloten wegens werken

Deze namiddag wordt de onderlaag in asfalt aangelegd. Hierdoor is er tijdelijk geen enkel verkeer mogelijk in de Langemarkstraat. De woningen zijn gedurende deze werken enkel te voet of met de fiets via het voetpad en de parkeerstrook bereikbaar. Vanaf vrijdag 6 mei is er terug plaatselijk verkeer mogelijk voor de inwoners en bezoekers. Doorgaand verkeer wordt nog steeds omgeleid.