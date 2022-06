Laatstejaarsbelofte Ines Malfait hervat vrijdagavond in Geluwe: “Ik sukkelde met mijn darmen en was altijd vermoeid, alhoewel mijn conditie goed was”

VROUWEN BELOFTENIn het kermisvierende Geluwe is er vrijdagavond voor de eerste keer een koers voor vrouwen elite. Blikvanger aan de start wordt alvast ex-Belgisch kampioen Jesse Vandenbulcke . Ze groeide op in Geluwe. In het shirt van Illi-Bikes Devo Team komt laatstejaarsbelofte Ines Malfait (21) uit Ieper er ook aan de start.

“Ik zie het volledig zitten, het is lang geleden dat ik nog eens in eigen streek koerste”, zegt Ines Malfait. “Dit seizoen heb ik nog niet superveel gekoerst. Ik kom van ver terug nadat ik in juli vorig jaar in Vrasene zwaar ten val kwam en een bekkenbreuk opliep. Twee rensters voor ons haakten in elkaar en kwamen ten val. Met een twintigtal renners achter hen vielen we ook.”

“Ik lag ongeveer een week in het ziekenhuis en mocht dan bijna anderhalve maand niet op de fiets. Later mocht ik maar één uur trainen. Nadien testte ik positief op corona en moest weer opnieuw beginnen. Tijdens mijn eerste koers begin april was ik heel goed, maar reed in één van de laatste ronden lek.”

Ines Malfait deed drie weken geen competitie en viert vrijdagavond haar wederoptreden. “Ik sukkelde met mijn darmen en was altijd vermoeid, alhoewel mijn conditie goed was. Vorige week donderdag ben ik opnieuw beginnen trainen. De rest van het seizoen leg ik de lat niet te hoog en hoop dat ik goede uitslagen kan behalen. Door de zware val vorig seizoen is het soms moeilijk om die schrik te overwinnen.”

Ines Malfait groeide op in Geluveld. Ze werkt als kinderbegeleidster in de buitenschoolse kinderopvang ’t Bondgenootje in Geluveld. “Daarnaast volg ik aan de hogeschool Vives Brugge afstandsonderwijs in de richting Voeding en Dieetkunde”, zegt Malfait.

Mentaal wat moeilijk

Als laatstejaarsjunior was ze goed voor drie overwinningen. De stap naar de beloften was uiteraard groot. “Dat valt eigenlijk nog mee”, zegt Ines Malfait. “Als junior koerste ik al mee met de elite. Het eerste en tweede jaar had ik het mentaal wat moeilijk.”

De start vindt plaats in de Beselarestraat om 18.30 uur. Er zijn op een nieuw parcours elf ronden van 8,8 kilometer. De finish bevindt zich in de Wervikstraat.

Lees ook: meer wielrennen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.