InSamenSpraak vreest dat renovatie landhuis uitdraait op drie miljoen euro: “De vraag is of we dat als gemeente in dit geval kunnen betalen”

ZonnebekeDe renovatie van het landhuis Villa Zonnedaele in het kasteeldomein in Zonnebeke zou klaar moeten zijn tegen eind 2024. De gemeenteraad nam kennis van het voorontwerp. Voorlopig is het dossier geraamd op 1.860.000 euro, zonder btw. De omgevingswerken en de installatie van een lift zitten in dat bedrag vervat.

“We vrezen dat de renovatie door de stijgende prijzen voor de bouwstoffen tot dertig procent en de hogere lonen met tien procent zal uitkomen op drie miljoen euro”, zegt fractieleider Luk Hoflack (Inspraak). “Bovendien zijn heel wat zaken niet voorzien in dit dossier. Zoals wat het gaat kosten aan energie. De vraag is of we dat als gemeente in dit geval kunnen betalen. Is dit ontwerp wel op maat van een landelijke gemeente als Zonnebeke? Het wordt de grootste investering ooit.”

“We noemen dit een luxeproject. Van in het begin hebben we dit gezegd. We noemen het een prachtig project voor een gemeente met een overschot van veel miljoenen. We hebben dit gebouw niet nodig als een lokaal dienstencentrum of als receptieruimte. We hebben heel grote vragen bij de invulling. Het is te hoog gegrepen voor een gemeente als Zonnebeke.”

“We hadden gedacht dat men het in fasen zou aanpakken en beginnen met het dak. Nu vliegen de vogels er gewoon binnen. Er zijn belangrijker en dringender zaken dan de renovatie van Villa Zonnedaele. Zoals een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Zonnebeke of het herstel van de landelijke wegen. Zoals bijvoorbeeld de Berten Pilstraat waar de zijkanten kapot zijn gereden. We staan vijf jaar achterop met het herstel van de landelijke wegen.”

Project voor de toekomst

“Er is bij het schepencollege een gebrek aan visie”, zegt fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA). “We steunen het feit dat de verloedering van het landhuis na al die jaren wordt gestopt maar het is helemaal geen plaats om daar een lokaal dienstencentrum te voorzien. Het idee was destijds om er iets te doen dat geld opbrengt. Dat is een visie.”

Fractieleider Frans Deleu (#Team8980) counterde de kritiek van de oppositie. “De renovatie van het landhuis is een project voor de toekomst en om een pakweg twintig à dertig jaar gebruik van te maken”, klinkt het. “Akkoord, het kost geld maar men moet het zien op termijn.”

