IN BEELD. De Band of the Grenadier Guards speelt Vlaamse Leeuw bij bezoek begraafplaats

De Band of the Grenadier Guards is het culturele uithangbord van een van de meest iconische militaire eenheden ter wereld. De muzikanten gingen maandag tijdens hun bezoek aan Vlaanderen op Tyne Cot Cemetery in Passendale hun eer betuigen aan de soldaten van hun regiment die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden in de omliggende slagvelden en er begraven liggen. The Grenadier Guards kregen er een rondleiding en maakten er kennis met de Commonweath War Graves Commission-hoveniers, die er aan de slag waren. De militairen legden een krans neer en daarna speelden de Guards onder meer de Vlaamse Leeuw voor het Memorial to the Missing, een stenen muur rondom het Tyne Cot met bijna 35.000 gegraveerde namen van vermiste soldaten.