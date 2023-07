Heks Babbe vliegt over Beselare dat zich klaarmaakt voor de Heksenstoet van volgende week zondag

Ilyas (5) sterft na hartstil­stand in crèche: “Bij de laatste controle leek alles in orde”

De amper 5-jarige Ilyas Desmet uit Dadizele is zaterdag overleden aan de gevolgen van hartfalen. Het guitige kereltje kreeg vorige week donderdag een hartinfarct in de kinderopvang. De kinderverzorgers in de crèche reageerden erg snel en gingen meteen over tot reanimatie, maar hulp kon niet meer baten. Na enkele dagen in het ziekenhuis, overleed Ilyas. Het jongetje had van bij zijn geboorte een afwijking aan zijn hartje. “Hij huppelde door het leven, ondanks de vele ziekenhuisbezoeken”, vertelt zijn oma.